“Bistecca perfetta”: il campione italiano porta Piacenza nel cuore e nei piatti

C’è chi ha trasformato la nostalgia delle grigliate estive in un’arte competitiva.

È il caso di Domenico Elicio, settant’anni, milanese di nascita ma piacentino d’adozione, che ha fatto della griglia la sua filosofia di vita, diventando campione italiano di “Bistecca perfetta” e leader del team “All You Can Smoke.”

Dal 2016, anno in cui ha frequentato un corso di barbecue, Domenico ha scoperto il mondo delle competizioni americane, partecipando con il suo team a sfide che richiedono precisione, tecnica e creatività. Tra i successi della squadra spicca la partecipazione ai mondiali di barbecue in Tennessee, dove sono riusciti ad acquistare il 38° posto nella categoria brisket. Ma è Piacenza che Domenico porta nel cuore: dopo aver trovato l’amore a Ponte dell’Olio con la moglie Giusy, il settantenne di Rho ha saputo intrecciare la tradizione piacentina con le tecniche del barbecue americano.

“Piacenza è nel cuore, anche nei piatti,” racconta Domenico, che continua a portare avanti la sua passione con lo stesso entusiasmo che lo ha spinto ad accendere il primo barbecue anni fa.

L’ARTICOLO DI ALICE MORELLI SU LIBERTÀ