Castel San Giovanni, va a fuoco un ripostiglio in via Caravaggio

Tanto spavento, ma per fortuna, nessun ferito. Nella giornata di oggi, 17 gennaio, verso l’ora di pranzo è scoppiato un piccolo incendio a Castel San Giovanni, in via Caravaggio.

Si tratterebbe di un rogo partito da un ripostiglio di un’abitazione privata, una villetta singola in una zona residenziale del paese.

Sono subito intervenuti sul posto i Carabinieri di Borgonovo e i Vigili del Fuoco. Al momento sono ancora sconosciute le cause che hanno dato vita al rogo.