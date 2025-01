Castello, rissa in un bar: il titolare che cerca di calmare gli animi e rimane ferito

I carabinieri di Castel San Giovanni sono intervenuti martedì sera, 14 gennaio, al termine di un diverbio degenerato in rissa, in un bar della centralissima piazza XX Settembre. A farne le spese è stato il titolare del bar che, forse nel tentativo di calmare gli animi, è stato ferito in modo non grave. L’uomo è stato medicato sul posto. Non è chiaro il motivo del diverbio. I carabinieri hanno ascoltato alcune testimonianze. Sul posto anche sanitari del 118.