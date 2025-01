Ciclovie turistiche “mappate” su una app: Fiorenzuola capofila del progetto

Quasi 100mila euro di investimento, proposti da una cordata di Comuni per la proposta di progetto “Ducato delle biciclette” per il bando “Bici in Comune” promosso dal Ministero dello sport con l’Anci. I Comuni sono quelli di Fiorenzuola (nel ruolo di capofila), Alseno, Cortemaggiore, Besenzone e San Pietro.

La proposta prevede un contributo massimo di 80mila euro e 16mila euro (pari al 21% del contributo richiesto) messo dal Comune di Fiorenzuola, con un budget massimo complessivo di 96.800 euro.

Una cifra che potrebbe consentire la mappatura dei percorsi ciclopedonali già esistenti, una loro riconversione, un aumento della loro sicurezza (ad esempio con illuminazione) ma anche segnaletica uniforme, digitalizzazione del percorso fruibile con app digitale. I percorsi pensati nel territorio “Ducato delle biciclette” tra i cinque Comuni coinvolti sarà caricato anche sul sito Bike Hospitality della Federazione Ciclistica Italiana (www.bikehospitality.it).

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ