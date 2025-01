Croce rossa, a Bobbio un corso per volontari: presentazione mercoledì 29

Fare la differenza nella comunità: un modo per distinguersi favendo del bene agli altri. Una dell opportunità è diventare volontario di Croce rossa.

L’associazione invita tutti gli aspiranti volontari (dai 14 anni in poi), in particolare in Val Trebbia, a partecipare alla serata di presentazione del nuovo corso per Volontari CRI 2025, che si terrà mercoledì 29 gennaio alle 20.30 presso l’Unità Territoriale di Bobbio in Piazza S. Colombano 6.

il Certificato di Primo Soccorso

Il corso partirà il 4 febbraio 2025 ed è un’opportunità unica per conoscere i principi e le attività di Croce Rossa, acquisire competenze pratiche e teoriche, e prepararsi ad affrontare sfide locali, nazionali e internazionali. Al termine delle lezioni sarà anche rilasciato il Certificato di Primo Soccorso. Tanti gli ambiti e i percorsi che è possibile intraprendere in Croce Rossa per portare avanti azioni concrete sul nostro territorio: dalla tutela e promozione della Salute alle attività di Inclusione Sociale, dalla risposta alle Emergenze alle numerose attività riservate ai Giovani, dal Diritto Internazionale Umanitario alla Cooperazione Internazionale. Questo e tanto altro è il ventaglio di opportunità tra cui scegliere per dare il proprio contributo in base alle proprie inclinazioni.

come partecipare

La Serata di Presentazione non richiede alcuna registrazione, l’ingresso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni di età. Se si desidera già iscriversi al corso come aspirante volontario è possibile farlo in vari modi:

collegandosi al portale www.gaia.cri.it

telefonando al numero 0523 932529

compilando il modulo disponibile presso le Farmacie Garilli

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected]