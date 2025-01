Domenica 19 gennaio arriva il Giubileo dei bambini in piazza Cavalli

Un anno importante non solo per gli adulti, ma anche per i bambini. L’anno giubilare è un momento di riflessione profonda per tutti, sia per i credenti anziani, che per quelli più giovani.

Domenica 19 gennaio più di seicento bambini e cento catechisti parteciperanno al primo appuntamento giubilare della diocesi di Piacenza-Bobbio.

Alle 15.15 i bambini e le bambine, insieme ai loro accompagnatori, si ritroveranno in alcune strutture del centro storico di Piacenza: gli oratori delle parrocchie di San Giovanni in Canale in via Beverora, di San Savino in via Alberoni, di Santa Teresa in via Nova, di Santa Maria di Gariverto in via Genocchi, la scuola San Benedetto in via Roma e la scuola Sant’Eufemia in via San Marco.

Saranno coinvolti in un laboratorio di ricerca dei “germogli della speranza” che intravedono nella loro vita quotidiana, in particolare negli ambiti di famiglia, scuola e sport.

Dopo questa attività, si muoveranno verso piazza Cavalli, dove alle 16.30 incontreranno il vescovo Adriano Cevolotto, che li condurrà in pellegrinaggio con destinazione la Cattedrale, nella quale ci sarà un momento di preghiera e di riflessione.