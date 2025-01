L’agricoltura piacentina in lutto, è morto Ezio Raschi: “Seppe innovare”

Addio a Ezio Raschi, direttore dell’Unione agricoltori di Piacenza dal 17 giugno 1981 fino al 31 dicembre 1997.

È stato a fianco di tre presidenti, dopo Gianmaria Visconti, Massimo Bergamaschi ed Emilio Bertuzzi, artefice, insieme a quest’ultimo, della realizzazione, con le altre associazioni agricole, del Palazzo dell’Agricoltura.

Proprio Emilio Bertuzzi lo ricorda come “una guida, un collaboratore eccezionale, un amico.” “Abbiamo affrontato insieme tante esperienze e vissuto insieme anche momenti personali molto tristi – le sue parole -, ma li abbiamo sempre superati. Il percorso comune, interrotto con la sua pensione, mostrava un bilancio nettamente positivo di cose condivise e soddisfazioni. Mi conforta aver potuto riallacciare i rapporti e averli mantenuti sino a qualche giorno fa. Sicuramente, perdiamo tutti un personaggio importante che ha portato nel suo operare, rimanendo fedele a certi tratti ruvidi del suo carattere, valore a tutta l’agricoltura piacentina e non solo”.

“La notizia della scomparsa di Ezio Raschi mi ha dato una grande tristezza. È stato un direttore storico dell’Unione agricoltori, ma in questo momento prevale in me il dolore per la perdita di un amico che è stato tale anche nei momenti difficili, da cui ho imparato molto e nei confronti del quale provo della gratitudine – il ricordo di Michele Lodigiani vicepresidente ai tempi di Raschi e successivamente presidente dell’associazione -. Come direttore seppe prevenire i forti mutamenti del settore riuscendo ad adattare l’organizzazione alle nuove esigenze, senza mai sacrificare all’efficienza il rapporto umano coi dipendenti e coi soci”.

Per diversi anni dopo la pensione non era raro incrociarlo negli uffici di Confagricoltura Piacenza di cui era associato. Cordoglio del presidente Umberto Gorra, il direttore Marco Casagrande e tutta l’associazione.