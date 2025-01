Rinunciare al proprio cane e lasciarlo a Montebolzone costa di più: 500 euro

Si chiamano “rinunce di proprietà” ma spesso vengono considerati veri e propri abbandoni legalizzati. Ma da qualche giorno, dall’inizio dell’anno più precisamente, coloro che per vari motivi intenderanno sbarazzarsi del proprio cane e portarlo al canile, dovranno pagare oltre quattro volte in più di quanto previsto finora: il contributo da versare è già passato da 120 a 500 in quei comuni che fanno riferimento al canile comprensoriale di Montebolzone, ad Agazzano. Canile la cui convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane è già scaduta ed è stata prorogata fino al 30 giugno, in attesa che si proceda con una nuova gara per l’affidamento dell’importante struttura, che serve i comuni di Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Gazzola, Gragnano, Pianello, Piozzano, Rottofreno, Sarmato e Ziano.