Turtlitt di Sant’Antonio: 15mila realizzati, Maria al lavoro a 89 anni

Maria compirà 89 anni a marzo ed è intenta a tagliare la pasta fatta a mano preparata per realizzare i turtlitt del cuore, quelli per la Festa di Sant’Antonio Abate che si è aperta ufficialmente l’11 gennaio. Cinquanta volontarie e volontari che lavorano 12 ore al giorno e producono 15mila turtlitt in una settimana. È l’impegno straordinario messo in campo per raccogliere fondi destinati alla parrocchia. La festa durerà fino a domenica 19, ma i turtlitt stanno andando a ruba in questi giorni.

La ricetta, un vero e proprio tesoro, è quella tramandata dalla mamma della maestra Giovanna Sogni, ed è stata ufficialmente depositata in Comune, ottenendo la preziosa denominazione De.Co. (denominazione comunale di origine). Quest’anno, per realizzare questa meraviglia, sono stati utilizzati ben 3 quintali di farina e 60 chili di castagne, ingredienti che, mescolati insieme, danno vita a turtlitt che raccontano una storia di tradizione, passione e comunità.