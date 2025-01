Vernasca senza telefono, il disservizio colpisce anche la Pubblica Assistenza

Prosegue, senza tregua, l’interruzione delle linee telefoniche a Vernasca.

Una situazione che, negli ultimi giorni, ha messo in seria difficoltà anche la sezione locale della Pubblica Assistenza: la linea per le prenotazioni di trasporti è infatti inattiva. Una situazione che il responsabile di sezione, Cesare Lusignani, definisce “assurda e inaccettabile, senza risposte”.

Il guasto, in questi giorni, è a cavi ad alto potenziale: “Si prevede di poter ripristinare il servizio dalla seconda metà della prossima settimana. Ho formalmente chiesto una riunione con Tim in Prefettura. Il telefono non è solo passatempo, ma a volte è essenziale per salvare vite o gestire servizi indispensabili. È avvilente il silenzio e la reiterazione del disservizio, frutto di mancati investimenti ma anche di disinteresse”, le parole del sindaco Gian Luigi Molinari.