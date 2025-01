Age San Giorgio, dalla fine della scuola a Natale: un anno di eventi per i più piccoli

Cambiano i rappresentanti, ma non cambiano gli obiettivi: l’Age San Giorgio continua a essere un punto di riferimento prezioso per le famiglie del territorio del drago. Maria Chiara Fervari, pur rimanendo all’interno dell’associazione, ha passato il testimone a Francesco Fraccascia che dallo scorso novembre è a tutti gli effetti il presidenze del collettivo che raggruppa 14 genitori insieme per creare iniziative ed eventi dedicati ai più piccoli.

“Continueremo come sempre a promuovere occasioni di incontro per i bambini grazie all’attiva collaborazione con altre realtà associative, le scuole e il Comune – sottolinea Fraccascia -. C’è grande entusiasmo all’interno del gruppo. Tengo a ringraziare per tutto quello che ha fatto Maria Chiara, con la consapevolezza che il suo contributo non mancherà mai”. Sono due gli appuntamenti che contraddistinguono l’operato dei volontari di Age: la festa di fine anno scolastico e la festa di Natale.

“Abbiamo concluso l’anno con un evento speciale – commenta il neo presidente – tra canti natalizi, tombola e la ciliegina sulla torta conferita dai nostri amici Babbi Natale e la loro slitta colma di dolci e caramelle da lanciare ai tanti bambini presenti in piazza Marconi”. Per il futuro, l’associazione rinnovata anche dall’ingresso di nuovi genitori volenterosi continua a programmare iniziative e laboratori in sinergia con il Gruppo Alpini, la Pro Loco San Giorgio, il circolo fotografico Reflex e l’intero complesso scolastico. “C’è già grande attesa per la nostra festa di fine anno scolastico – ricorda Fraccascia -. Un evento contraddistinto dal lancio dei palloncini e dalla Corrida sangiorgina dove diversi residenti si esibiscono regalando risate ed allegria”.