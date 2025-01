Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 17 gennaio a Borgonovo: alle porte del paese, in prossimità della curva tra piazza De Cristoforis e via Manzoni, due auto si sono scontrate riportando seri danni. Illesi gli occupanti dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.