Cavalli, cani, conigli: il freddo non ferma la benedizione degli animali a Groppallo

Un Sant’Antonio da ricordare quello di ieri a Groppallo. Il santo protettore degli animali ha convogliato a Groppallo tantissime persone non solo dal paese, ma anche dalle località vicine e dall’intera Valnure. Una giornata fredda, sempre al di sotto degli zero gradi, senza neve ma illuminata da un bellissimo sole. Tanti animali sono stati benedetti sul sagrato della chiesa, dopo la celebrazione della messa.

Don Claudio Carbeni ha presieduto la funzione, quest’anno particolarmente partecipata, e ha benedetto cavalli, cani, gatti, conigli, amici dell’uomo nella sua quotidianità, ricordando che anche noi, come sant’Antonio, dobbiamo unire la fede e la preghiera all’azione e alla partecipazione alla vita della Chiesa.

La Pro Loco è stata la regista di questo evento – offrendo ai presenti un caldo e corposo aperitivo con vin brulé, bruschette e salame cotto – che quest’anno è proseguito per tutta la giornata e ha coinvolto diversi locali di Groppallo. Tra buon cibo, divertimento, canti e goliardia, è stato possibile anche fare beneficenza. Dalle aste benefiche (in palio anche un gallo di razza modenese) sono stati raccolti 270 euro che saranno donati alla Croce Rossa sede di Farini.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’