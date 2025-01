Droga nei boschi di Borgotrebbia: blitz della polizia, due denunce

I cittadini di Borgotrebbia hanno segnalato movimenti sospetti legati a possibili attività di spaccio. La Squadra mobile della polizia ha condotto indagini e svolto servizi specifici. Nella mattinata di ieri, 17 gennaio, la zona è stata setacciata dagli agenti della Squadra mobile e delle Volanti, due uomini che si nascondevano nei campi sono stati individuati: uno è stato subito bloccato, l’altro ha tentato di fuggire, ma alla fine anche lui è stato fermato.

Si tratta di due cittadini marocchini di 24 e 35 anni domiciliati nelle province di Milano e Ferrara. Addosso i due uomini avevano telefoni, bilancini di precisione, denaro contante probabile provento di spaccio, mentre la droga potrebbe essere stata gettata nei boschi durante la fuga. Entrambi sono stati denunciati per spaccio di stupefacenti in concorso e a loro carico è stato emesso il provvedimento del foglio di via obbligatorio da Piacenza.

Il 35enne, incensurato e in regola sul territorio nazionale, è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione di Ferrara per le valutazioni circa la permanenza dei requisiti per il permesso di soggiorno; il secondo invece è risultato avere diversi precedenti per spaccio di stupefacenti ed irregolare sul territorio nazionale, pertanto è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha adottato un provvedimento di espulsione ed intimato a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni con ordine del Questore.

Già nel corso dello scorso anno, erano stati svolti specifici servizi, con arresti e sequestri ingenti nella zona di Borgotrebbia.