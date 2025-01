Fiorenzuola, stretta finale alle auto abbandonate: prime tre carcasse rimosse

Prime tre carcasse di auto rimosse nel cortile delle case popolari di viale Illica a Fiorenzuola. Le altre quattro verranno rimosse entro la primavera. Ogni rimozione comporta infatti un iter burocratico di una certa complessità.

Le auto sono state finalmente rimosse dai proprietari, dopo che Comune, Acer e carabinieri forestali hanno preso in mano una situazione che durava da troppo tempo: auto abbandonate in spazi comuni dei residenti e veicoli che in vari casi erano sottoposte a un fermo amministrativo: il provvedimento che l’agenzia delle entrate fa scattare, quando non una persona non paga le tasse.

Una volta che viene tolto il fermo amministrativo, si può procedere alla rimozione di queste carcasse di auto, considerandole rifiuti. Se il proprietario non provvede, viene sanzionato e ci pensano gli enti pubblici che poi si rivalgono a livello di spese sul proprietario.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ