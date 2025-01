Legambiente: “Ben venga la raccolta differenziata puntuale a Piacenza”

“A seguito del recente avvio della fase transitoria del nuovo sistema di raccolta differenziata da parte di Iren e dell’amministrazione comunale a Piacenza, come Legambiente riteniamo importante ricordare che tale sistema di raccolta porta a porta a tariffa puntuale è la base fondamentale per dare un ulteriore stimolo alla differenziazione dei rifiuti e alla loro riduzione, insieme alla riduzione degli imballaggi al riuso ed al riciclo” è quanto scrive Legambiente Piacenza in una nota.

“È quindi un passo in avanti, assolutamente positivo, che chiediamo da anni e che appoggiamo, anche considerando la necessità di allinearci con i capoluoghi e comuni più virtuosi dell’Emilia Romagna, ben 111 al 2023, che da anni la applicano – prosegue la nota -. Ovviamente, come tutti i cambiamenti, richiede un impegno iniziale da parte di tutti, sia nel differenziare correttamente i materiali, soprattutto la raccolta dell’umido che ancora troppi pochi cittadini fanno, sia nel correggere le criticità che si presentano.

Una cosa è certa, nel tempo i risultati si vedono e ce lo dicono proprio quei comuni e città dove da tempo il sistema è applicato, come i 6 Comuni del piacentino, Podenzano, San Giorgio, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Carpaneto e Sarmato, tutti tra l’80 ed il 90% di RD, o Reggio Emilia all’83% e Ferrara all’87,9%.

Le tariffe si abbassano, facendo ottenere un risparmio in bolletta, nel tempo diminuisce la spesa dei rifiuti anche per il Comune, migliora la qualità dei materiali differenziati e si va nella direzione di quell’economia circolare che è la chiave per diminuire i rifiuti di cui Piacenza è grande produttrice con 824 Kg a testa (CRF Rapporto Ecosistema Urbano 2024).

Certo la transizione al nuovo sistema può creare certamente qualche iniziale problema e quindi occorre assumere adeguati correttivi, tenendo nel giusto conto i suggerimenti dei cittadini.

Sul tema dell’utilizzo dei bidoncini dell’indifferenziato ad esempio, che sta creando tanta discussione in città, è questione sia di abitudine da parte dei cittadini che di organizzazione nella raccolta da parte del gestore e del Comune. Il rifiuto indifferenziato prodotto può essere davvero poco se ci si abitua a smaltire correttamente i materiali, ed il tema dei pannolini può essere risolto attraverso il bonus ‘svuotature’ aggiuntivo.

E’ comunque necessario ed opportuno, per superare le criticità legate a questo cambio di passo nel differenziare, aumentare gli sforzi da parte dell’Amministrazione e di Iren sia nell’informazione, anche a livello di quartiere e parrocchie, circoli, oltre a dépliant e spot, sia nell’attuare i correttivi necessari nel periodo di transizione, ascoltando le criticità iniziali evidenziate dai cittadini.

Un grande aiuto a risolvere il tema della raccolta dell’indifferenziato fatta dagli utenti deboli come gli anziani o del decoro rispetto all’esposizione dei bidoncini in strada è certamente la predisposizione di ecoisole nei vari quartieri, come già fatto a Parma, dove poter conferire, con la tessera, l’indifferenziato direttamente, senza doverlo esporre per strada nei giorni di ritiro, aumentando pertanto la flessibilità per i cittadini.

Un ruolo poi altrettanto importante lo giochiamo noi come Piacentini attraverso la nostra disponibilità al cambiamento di consolidate abitudini e tanto senso civico, nella consapevolezza che il maggior impegno, soprattutto iniziale, verrà compensato sia da una minore spesa nella bolletta familiare sia dai benefici alla città ed all’ambiente attraverso la riduzione dell’inquinamento che i rifiuti provocano, sia che siano abbandonati sia che siano conferiti in discariche o inceneritori, permettendone così il riciclo.

Siamo certi che la strada finalmente intrapresa porterà frutti positivi se tutti, cittadini gestore ed Amministrazione, collaboreremo insieme alla sua realizzazione”.