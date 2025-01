MG e Ponginibbi: una celebrazione di eccellenza e innovazione automobilistica

Nel panorama automobilistico mondiale, pochi marchi possono vantare una tradizione così ricca e affascinante come MG. Sin dal 1924, il leggendario brand britannico ha saputo conquistare il cuore di generazioni di appassionati, grazie alla sua capacità unica di unire stile senza tempo, prestazioni eccellenti e il puro piacere di guidare. Oggi, dopo un secolo di successi, MG continua a guardare al futuro, mantenendo intatto il suo spirito pionieristico e la sua capacità di innovare. A Piacenza, questa eredità si è incontrata con l’esperienza e la visione del Gruppo Ponginibbi, dando vita a una partnership che punta a ridefinire il concetto di mobilità.

MG E PONGINIBBI: ingresso ufficiale del marchio

L’ingresso ufficiale del marchio MG nel portfolio Ponginibbi è stato celebrato con una serata inaugurale che ha visto una grande partecipazione di pubblico, un tributo all’interesse e all’entusiasmo che questo storico brand sa ancora suscitare. La nuova concessionaria MG, situata in una posizione strategica, sulla Tangenzialina Nord, parallela a via XXI Aprile, è stata progettata per offrire ai clienti un’esperienza di alto livello. Lo showroom è moderno, accogliente e in linea con gli standard del prestigioso marchio britannico. La gamma di veicoli esposta spazia dai modelli tradizionali a quelli più innovativi, con particolare attenzione alle tecnologie ibride ed elettriche, una scelta che riflette l’impegno di MG per una mobilità sostenibile e all’avanguardia. “Ponginibbi Group, con la sua consolidata esperienza nel settore, si propone come punto di riferimento per gli automobilisti piacentini e non solo, offrendo servizi di qualità e un’assistenza dedicata. È un momento importante per noi, un nuovo petalo si aggiunge. Siamo entusiasti di accogliere MG nella nostra famiglia – ha commentato il ceo Giacomo Ponginibbi – e di poter offrire ai nostri clienti un marchio che è sinonimo di eccellenza, storia e innovazione. Modelli come la ZS e la HS sono una sintesi perfetta di tecnologia avanzata in un rapporto qualità-prezzo davvero competitivo, con pochi rivali”.

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

L’inaugurazione della nuova sede ha rappresentato una vera celebrazione dell’arte automobilistica. In primo piano la splendida spider MG Cyberster. Presenti al vernissage anche la sindaca Katia Tarasconi, i pallavolisti Antoine Brizard e Leonardo Scanferla della Gas Sales Bluenergy Volley con la presidente Elisabetta Curti, oltre ad una rappresentanza del Piacenza Calcio. «Con questa nuova avventura, MG e il Gruppo Ponginibbi – ha commentato con soddisfazione Mirco Geraci, Regional Area Manager per MG Motor Italia – consolidano un connubio vincente, destinato a lasciare il segno nel panorama della mobilità, continuando a offrire auto che le persone non solo guidano, ma amano».