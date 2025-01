Novara nel Tavolo nazionale per il bullismo del Ministero dell’Istruzione

“Serve un approccio educativo, non repressivo”: è con queste parole che Daniele Novara ha accolto l’importante traguardo raggiunto a livello nazionale. Il pedagogista e direttore del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza farà parte del Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo costituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito li scorso gennaio a seguito del Decreto n° 234 del 18 novembre 2024.

Novara sarà presente in qualità di esperto dotato di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche. “In questo Tavolo Tecnico porterò l’idea che ha mi ha accompagnato nella stesura di alcuni miei libri, primo tra tutti I bulli non sanno litigare – ha commentato Novara – l’approccio giudiziario e puramente repressivo non porta da nessuna parte e impedisce ai soggetti coinvolti di poter imparare e migliorarsi. La sfida del bullismo è una grande occasione per offrire alle nuove generazioni la capacità di gestire le contrarietà, i conflitti e i litigi. La capacità di litigare bene è l’antidoto per arginare la violenza, compreso il bullismo, imparando a rispettarsi e a gestire le contrarietà con la comunicazione reciproca”.