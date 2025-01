Scontro tra due auto a Castello, coinvolta 91enne in attesa di attraversare

Violento scontro tra due auto nel primo pomeriggio di sabato 18 gennaio all’incrocio semaforico, nei pressi del cimitero di Castel San Giovanni. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Panda e una Fort Focus e anche un’anziana di 91 anni che in quel momento era ferma al semaforo, in attesa di attraversare sulle strisce pedonali.

L’anziana e altre due donne che erano a bordo delle auto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La Fiat Panda nell’urto si è ribaltata su di un fianco.

Sul posto 118, Pubblica Assistenza e Croce Rossa di Rottofreno insieme a Polizia locale e vigili del fuoco. Le auto sono state rimosse dalla carrozzeria Caniglia.