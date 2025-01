Tim non va, Bettola si blocca: impossibile lavorare o ritirare al bancomat

Un paese bloccato, senza telefono, senza internet, senza la possibilità di lavorare, né di pagare con le carte elettroniche, né di ritirare denaro. E’ la situazione di Bettola, i cui abitanti si sono trovati ancora una volta senza rete Tim, saltata ancora una volta. Era praticamente appena tornata. Il fine settimana scorso stessa situazione, per 36 ore consecutive. E dalle 23 di giovedì 16 gennaio, stesso copione. Sembra che in questo caso si tratti di un guasto su un’infrastruttura di Lepida al servizio degli operatori e che la stessa Lepida si sia messa subito in moto per la sua risoluzione. Qualcuno segnala disservizi anche su Fastweb.

disagi per tutti

Ma nella giornata di ieri i disagi sono stati grandi per tutti i bettolesi: i commercianti per esempio non hanno potuto utilizzare i pos per i pagamenti, i farmacisti non hanno potuto consegnare i farmaci ai clienti perché non potevano vedere le ricette inviate in rete. Anche alla banca di Piacenza tutto era fermo, ed il bancomat fuori servizio. C’è chi, dovendo lavorare, è sceso a Pontedellolio con zaino e computer portatile e ha chiesto ospitalità in un bar fino alla fine della giornata.

L’amministrazione comunale ha fatto i suoi passi per raggiungere Tim, inviando mail e pec a Tim, al prefetto e alla Regione Emilia Romagna. C’è chi suggerisce al sindaco di dare appuntamento in Prefettura alla Tim, come sta facendo il sindaco di Vernasca. C’è chi suggerisce di coinvolgere i parlamentari piacentini per fare pressione al Ministero dell’economia e finanze, azionista di radio-telefonia.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’