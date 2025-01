Ziano, abitanti in crescita: boom di nascite e matrimoni tra colline e vigneti

Ziano cresce di 57 abitanti. Un piccolo incremento, che si somma al +35 che già a inizio 2024 era stato contato rispetto al 2023 e che porta il numero totale di residenti a quota 2.537. I dati sono in controtendenza rispetto a comuni come Pianello, oppure Alta Val Tidone che registrano invece un decremento di popolazione. A balzare all’occhio sono i nuovi nati, ben 18 e anche il numero di matrimoni, ben 34, di cui 16 con rito religioso. Altri 18 matrimoni sono stati invece celebrati con rito civile, in una delle splendide location messe a disposizione da titolari di aziende vitivinicole, agriturismi con affacci mozzafiato sulle colline e sui vigneti della Valtidone. A Ziano ad oggi risiedono 358 persone di origine straniera. Vuol dire poco più del 14% dell’intera popolazione.