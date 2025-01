La Val Trebbia in kayak: il viaggio di Marco, milanese dal cuore piacentino

La provincia di Piacenza, con le sue vallate e i fiumi, offre un modo originale per essere esplorata: seguendo i corsi d’acqua in kayak. Una modalità che Marco Cariati, metalmeccanico di Cassano d’Adda, ha scelto otto anni fa, spinto dalla curiosità insinuata in lui grazie ai racconti di un collega. “Sono posti che rimangono tuoi, esclusivi del kayak,” racconta Marco, sottolineando il fascino unico di questa pratica.

Non manca, però, un richiamo più terreno: il cibo. Gli appuntamenti culinari organizzati nei raduni in zona sono per Marco e molti altri appassionati una motivazione in più per scegliere le vallate piacentine. “Il kayak è quasi una scusa, la scelta del fiume passa spesso dallo stomaco,” scherza il ventottenne.

L’ARTICOLO DI ELISA MORELLI SU LIBERTÀ