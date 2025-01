Ancora urina contro i muri della basilica di Bobbio. “Area da sorvegliare”

Non una bravata occasionale ma un gesto ripetuto più volte, vista la nauseabonda pozza che si è espansa sotto al porticato che corre lungo la facciata della chiesa.

A Bobbio l’ingresso della basilica di San Colombano a Bobbio si è purtroppo trasformata in un pisciatoio. “È proprio questo il termine da usare, scrivetelo pure” ci raccomanda il parroco don Mario Poggi. Ecco la nuova cartolina da Bobbio, un nuovo esempio di come l’inciviltà di una singola persona può far male all’immagine (anche turistica) di un luogo.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ