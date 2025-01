Al via a Piacenza il nuovo corso per guardie ecologiche: “Appello anche ai giovani”

“Ama la natura? Proteggerla può diventare la tua missione”.

È con questo spirito che si apre a Piacenza un’opportunità unica per chi vuole contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. A partire da febbraio, infatti, prenderà il via il nuovo corso di formazione gratuito per diventare guardie ecologiche volontarie del corpo provinciale. Un’occasione per trasformare la passione per il verde in un impegno concreto, come spiega il presidente del corpo provinciale, Tiziano Sozzi:

“La guardia ecologica volontaria è un cittadino che mette a disposizione parte del proprio tempo libero per educare, informare, prevenire e vigilare in ambito ambientale.

È un ruolo di grande responsabilità, ma anche di enorme soddisfazione per chi ama l’ambiente e vuole preservarlo per le future generazioni”.

il percorso formativo



Il corso, della durata di 90 ore, si svolgerà da febbraio a luglio con due “lezioni” a settimana. Le attività saranno suddivise tra incontri in presenza presso la Casa delle Associazioni di via Musso a Piacenza, sessioni in videoconferenza e quattro uscite sul territorio. Durante queste escursioni, i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso, sperimentando direttamente il lavoro delle guardie ecologiche. La formazione culminerà in un esame scritto e orale: solo dopo l’attestato regionale e il giuramento ufficiale davanti al prefetto, i partecipanti diventeranno a tutti gli effetti agenti di polizia amministrativa con la qualifica di pubblici ufficiali.

Un ruolo al servizio dell’ambiente e della comunità

Le guardie ecologiche volontarie si occupano di vigilanza ambientale, monitoraggio della caccia e della pesca, censimento di specie protette e controllo dei corsi d’acqua. Collaborano con enti come Arpae, la Provincia e i Comuni, offrendo anche supporto in caso di calamità naturali, incendi boschivi ed emergenze.

“La nostra missione – sottolinea Sozzi – non è solo far rispettare le leggi, ma anche sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sull’importanza della tutela ambientale. Invitiamo i ragazzi a unirsi a noi: abbiamo bisogno di nuove energie. L’impegno richiesto è minimo: solo quattro ore al mese, sufficienti però per contribuire al benessere del territorio e diventare parte di una rete attiva e solidale”.

Come iscriversi

Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 31 gennaio 2025. È possibile aderire inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure contattando il numero 3491488183. Le lezioni inizieranno il 4 febbraio.

“Bisogna avere passione e amare l’ambiente”, conclude Sozzi, guardia ecologica da ben 33 anni. “E forse, proprio da qui, può iniziare il cammino per fare la differenza”.