Benedizione degli animali, turtlit e banda musicale: in 300 per Sant’Antonio

Sant’Antonio 1, pioggia 0. Neppure la minaccia del maltempo ha rovinato il tradizionale corteo degli animali della frazione di Sant’Antonio: tante le famiglie e le persone – circa 300 – che nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, si sono date appuntamento come da tradizione in via Turbini per la sfilata aperta dalla banda Ponchielli e dallo stendardo che raffigura il santo patrono degli animali.

Per alcuni è la prima volta, per molti è un rito da rispettare: accompagnati da cani e gatti, tutti hanno percorso le vie della frazione raggiungendo poi il piazzale della chiesa dove la festa ha avuto il suo momento clou. Turtlit da mangiare in compagnia, l’immancabile benedizione degli animali, lo spettacolo del circo Tadam, ma soprattutto un momento di festa da condividere: è questo il segreto del successo di questa celebrazione, una delle più sentite nel nostro territorio e nella frazione.

“Per noi è la prima volta e siamo curiose” spiega Valentina Cipolla che si è presentata con il cagnolino Levis di tre anni. Elena Fabbrizzi invece è originaria di Sant’Antonio: “Prima venivo coi gatti, adesso con il mio cane Zelda, ha quasi cinque mesi” sottolinea.

Franca Inzani invece abita a Sant’Antonio: “Ho sempre seguito il corteo degli animali – spiega – e lo faccio anche quest’anno, anche se il mio cane Poldo non è venuto perché è un po’ anziano: compirà 15 anni fra pochi giorni”. Triana Botaya e Alessandro Giudei invece si presentano con Arya e Joy che hanno dieci anni e sei anni: “Per noi è la prima volta, ma non sarà l’ultima” promettono.