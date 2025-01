Cagnolina scomparsa, collare trovato a Castell’Arquato: “Chi sa qualcosa, parli”

A Castell’Arquato continua la ricerca di Camilla, la cagnolina di due anni scomparsa il 2 gennaio da una casa a Borla. L’appello lanciato dalla proprietaria Giorgia Varani ha sensibilizzato diversi cittadini: in tanti, sulle tracce della cagnolina, l’hanno cercata tra i boschi, i campi e aree limitrofe alla località dell’alta Val d’Arda.

Nei giorni scorsi proprio un arquatese ha contattato le guardie zoofile Enpa informandole di aver trovato in paese un collarino rosso, incisi i numeri di telefono e il suo nome: “Abbiamo accertato che il collarino appartiene a Camilla. Dopo aver parlato con i suoi proprietari, i quali la stanno ancora cercando e non hanno perso le speranze, e visto anche il risultato dato dai cani molecolari che perdono le tracce della cagnolina a poche decine di metri da casa, pare ovvio allargare il “punto di vista” delle ricerche, perché presumibilmente Camilla è stata portata via da qualcuno; quindi, non si è persa”, spiega il capo nucleo Enpa Michela Bravaccini.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTA’