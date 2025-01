“Cercatori di speranza”: attesi 600 bambini in piazza per il Giubileo

Oltre seicento bambini e un centinaio di catechisti sono attesi per il primo appuntamento del 2025 che apre nella diocesi di Piacenza-Bobbio il calendario degli eventi del Giubileo, dopo le messe di apertura del 29 dicembre. Nel pomeriggio di domenica 19 gennaio i bambini dell’età della scuola primaria – provenienti dai cammini di catechismo di parrocchie, gruppi Agesci ed Acr – si ritrovano attorno al tema “Cercatori di speranza”. L’iniziativa è coordinata dall’Ufficio catechistico diocesano guidato da don Simone Tosetti.

Un pomeriggio in tre momenti

Entro le ore 15.15 i bambini con i loro accompagnatori si raduneranno in alcune strutture (al chiuso) del centro storico di Piacenza: gli oratori delle parrocchie di San Giovanni in Canale in viale Beverora, di San Savino in via Alberoni, di Santa Teresa in via Nova, di Santa Maria di Gariverto in via Genocchi, la scuola San Benedetto in via Roma e la scuola Sant’Eufemia in via San Marco.

Si svolgerà il primo momento del Giubileo loro dedicato: facendo seguito all’attività proposta nel tempo di Avvento, saranno coinvolti in un laboratorio di ricerca dei “germogli di speranza” che intravedono nella loro vita quotidiana, con particolare attenzione a tre ambiti, famiglia, scuola, sport.

In piazza Cavalli

I gruppi poi si dirigeranno verso piazza Cavalli, dove alle 16.30, ad attenderli, ci sarà il vescovo monsignor Adriano Cevolotto. Da lì prenderà il via il pellegrinaggio guidato dal Vescovo verso la Cattedrale per il momento di preghiera e la riflessione di mons. Cevolotto, che aiuterà i bambini a comprendere come i “germogli di speranza” sono custoditi dal Signore anche nelle difficoltà della vita quotidiana. Conclusione per le 17.45.