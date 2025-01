Da due benefattori 120 buoni pizza per i volontari della Pubblica Assistenza

La solidarietà può assumere tante forme, anche quella di una pizza. Anzi di 120 pizze, tanti quanti sono i buoni pasto che due benefattori di Castel San Giovanni hanno regalato ai volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta.

Cento buoni pizza sono il dono di un commerciante di corso Matteotti a cui si è unita anche la solidarietà della pizzeria Barracuda.

I titolari di quest’ultima hanno aggiunto altri 20 buoni pizza. Un modo per dire “grazie” ai volontari della Pubblica che ogni giorno e ogni notte presidiano la sede di via Morselli, sempre pronti ad intervenire in caso di emergenze.