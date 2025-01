Emporio solidale: prosegue la raccolta fondi per riempire gli scaffali

L’obiettivo è ambizioso: raccogliere 30mila euro per riempire gli scaffali dell’Emporio solidale. Per ora sono stati donati solo 2.753 euro, ma mancano ancora più di trenta giorni alla fine della raccolta. È il progetto “Cibo-Vita, Aiuto-Solidarietà!” attivo sulla piattaforma di Crowd For Life di Credit Agricole.

“L’obiettivo, come si diceva, è di mantenere riforniti gli scaffali del suo supermercato gratuito destinato alle famiglie di Piacenza che stanno attraversando un periodo di temporanea difficoltà – spiega Lidia Frazzei dell’Emporio – la nostra difficoltà è di mantenere riforniti tutti gli scaffali, anche quelli di prodotti che meno vengono donati come generi per l’infanzia, per la pulizia del corpo e della casa”.

Attualmente sono 140 le famiglie in carico all’Emporio: nuclei che periodicamente si riforniscono lì della spesa e usufruiscono dei servizi offerti dalla struttura che nasce per far fronte alle esigenze delle fasce deboli della popolazione in situazione di vulnerabilità socio-economica, difficilmente intercettate dal sistema dei servizi di welfare di tipo tradizionale.