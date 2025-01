Giornata del dialetto a Sarmato: inaugurati tre pannelli con foto del passato

A Sarmato, la Giornata del Dialetto si conferma occasione per riscoprire le radici storiche e culturali del paese. Quest’anno l’evento ha messo in luce il quartiere della Fornacetta, un tempo sede di una piccola fornace, arricchendo la memoria locale con una nuova targa storica inaugurata dalla sindaca Claudia Ferrari e dalla consigliera Gabriella Cattivelli.

I ragazzi del doposcuola hanno celebrato il dialetto recitando poesie di Sandro Sacchi. Inoltre, sono stati presentati tre pannelli storici donati dalla ditta Taina, con immagini d’epoca recuperate dall’Archivio Fotografico Sarmatese. Due pannelli si trovano nell’area verde di via Fornacetta: uno mostra gli edifici che sorgevano lungo via Torchio, l’altro una vista del quartiere dal castello. Un terzo pannello, in via Faustini, ritrae la via com’era decenni fa, una strada di campagna tra caseggiati oggi scomparsi. L’iniziativa ha sottolineato l’importanza del dialetto e della memoria storica nella vita quotidiana.

L’ARTICOLO DIC RISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ