Imprenditoria in montagna: dal Fol in Fest alla Cattolica al via il progetto formativo

Saranno una settantina gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie Volta di Castel San Giovanni e Borgonovo e Mattei di Fiorenzuola a prendere parte, da martedì prossimo, al progetto “Innovazione e Imprenditorialità: le competenze per generare start up di valore” nato in seno al Fol in Fest, il festival della montagna promosso dai comuni di Alta Val Tidone, Ottone, Morfasso e Ferriere, e sviluppato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sarà proprio l’Ateneo di Piacenza ad ospitare il primo dei 5 incontri in cui è suddiviso il percorso “finalizzato a presentare ai partecipanti alcuni concetti base intorno al tema dell’innovazione e dall’altro lato a coinvolgerli attivamente in un laboratorio di creatività che li conduca a concepire, formalizzare e presentare delle loro originali idee di imprese innovative”.

Dopo l’introduzione di martedì in Cattolica, il progetto proseguirà con altri quattro appuntamenti di tre ore ciascuno, da adesso fino al termine dell’anno scolastico, da tenersi o all’Università o presso il plesso scolastico di riferimento o da remoto, nel corso dei quali si affronteranno tutti gli step per costruire un’impresa innovativa. I partecipanti verranno suddivisi in gruppi di 5/6 studenti che, seguiti da tutor, dovranno concepire e poi presentare in pubblico un loro progetto imprenditoriale. Referenti del progetto formativo sono Daniele Cerrato e Fabio Antoldi (docenti UCSC – Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica) affiancati da ricercatori CERSI (Centro di ricerca per lo sviluppo imprenditoriale) e il supporto dell’Ufficio orientamento e recruitment dell’Università.

“L’idea progettuale – spiega Massimo Polledri, direttore scientifico del Fol in Fest – è nata in seno al Festival, su impulso dei sindaci dei comuni del Fol in Fest in un proficuo confronto con le realtà imprenditoriali locali, le scuole e l’Università. Il tema dell’innovazione è quanto mai strategico in ambito imprenditoriale e lo sviluppo di idee in questo ambito da parte dei giovani è il modo migliore per indagare e sviluppare il tema, su cui chiederemo ai partecipanti una particolare attenzione per l’ambito della montagna. La tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dei territori interni, anche come sede di nuova imprenditoria oltre che di progetti di vita, è uno dei motivi trainanti del Fol in Fest che ha saputo in 3 edizioni crescere in modo esponenziale affrontando con consapevolezza e maturità diversi temi cruciali per questi territori”.

Il primo appuntamento del percorso formativo è quindi per martedì 21 gennaio, dalle ore 9.00, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza dove gli studenti delle scuole secondarie saranno accolti dai referenti del Fol in Fest e della stessa Università. Il seminario introduttivo che lancerà l’iniziativa affronterà gli obiettivi e la struttura del percorso, procedendo inoltre alla creazione dei gruppi di lavoro e introducendo i temi dell’innovazione, dell’imprenditoria e delle start up.