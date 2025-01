No all’ospedale in area 5, il comitato: “Con elisoccorso e auto sarà una camera a gas”

“No al nuovo ospedale in area 5”. E’ un comitato a sostenerlo, considerando l’appezzamento di terreno compreso tra la tangenziale e le vie Bubba e alla Madonnina inadeguato ad ospitare il futuro nosocomio cittadino.

Non bastava una nuova viabilità con strade anche a tre corsie ad aggravare “il già pesante traffico” patito dal quartiere. Ora pure la previsione della pista d’atterraggio per l’elisoccorso, annunciata ieri a Nel Mirino dalla dg dell’Ausl Paola Bardasi: “Così avremo tutti i giorni elicotteri sopra le nostre teste”.

Dopo che la sindaca Katia Tarasconi li ha invitati “a mettersi il cuore in pace” – “l’area 5 è la migliore anche sotto il profilo ambientale” -, i cittadini che contestano la realizzazione del nuovo ospedale nell’area 5 Podere Cascine, tra Corso Europa, via Goitre e Strada Farnesiana tornano a far sentire la loro voce. Soprattutto a richiedere un confronto con l’amministrazione comunale. “L’ultima volta l’abbiamo avuto nel 2023: quell’occasione fu interlocutoria. La sindaca ci aveva promesso che ci saremmo rivisti una volta che c’era un progetto di massima e che, carte alla mano, ci avrebbe convinti della bontà della sua scelta dissipando i nostri timori. E invece nulla” lamentano Fabio Improta e Mattia Lombardi, referenti di un comitato che mesi fa aveva raccolto 570 firme per opporsi alla decisione di realizzare l’ospedale nell’area 5.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’