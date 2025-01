San Nicolò, bidoni rovesciati e transenne divelte. Sindaca: “Non rimarrete impuniti”

Bidoni rovesciati e transenne divelte a San Nicolò sollevano le ire della sindaca di Rottofreno Paola Galvani. Pare che i dispetti siano la reazione alle sgridate della Polizia locale a maleducati adolescenti. L’antefatto racconta di alcuni ragazzi che nel pomeriggio di sabato usavano in modo improprio i giochi dei bambini in piazza Togliatti. Tanto da fare intervenire gli agenti della polizia locale.

Atti vandalici

Sembra che la spedizione punitiva notturna nella stessa zona sia proprio figlia di quella ramanzina. Capovolti i contenitori per immondizia in via Alighieri tra la scuola materna e il Centro culturale. Ribaltate le transenne che delimitano lo scavo tecnico davanti al Centro culturale.

Le parole della sindaca

“I nostri agenti hanno iniziato le azioni di controllo e qualche tirata d’orecchie, per tutta risposta qualcuno ha fatto una serie di atti vandalici la notte stessa – il monito della sindaca Galvani -. Se pensano che questo sia il modo di intimorirmi e di fermare l’azione dell’amministrazione e della Polizia Locale si sbagliano di grosso e soprattutto non pensino di rimanere impuniti.”