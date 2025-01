Telefoni e internet a singhiozzo in Alta Val Nure: commercianti esasperati

I commercianti di Bettola sono esasperati, pronti a una raccolta firme per cercare di smuovere chi di dovere, dall’amministrazione comunale agli enti preposti. E a Ferriere la situazione non è diversa.

“Sembra fatto apposta – dicono i commercianti bettolesi -; sempre nel fine settimana c’è qualche problema alla rete. Sono i giorni in cui noi potremmo lavorare un po’ di più e invece siamo fermi, non possiamo prendere prenotazioni perché non riceviamo chiamate, non possiamo fare pagare con il pos e i clienti non possono nemmeno ritirare ai bancomat perché fuori uso. Siamo stati zitti anche troppo, siamo pronti anche a raccogliere le firme se potesse essere utile per cambiare la situazione”. Anche le banche hanno poi chiuso nel pomeriggio perché impossibilitate a fare alcun servizio.

Nel 2024, dal 1 gennaio al 1 agosto, sono stati 33 i giorni senza internet. Li hanno contati, i commercianti.

A Ferriere diverse attività stanno subendo grave disagio dal disservizio alla rete telefonica che sembra non essere solo da parte di Tim, ma anche Fastweb e i gestori che si allacciano a Tim. “Al poco lavoro del periodo invernale si aggiunge il disservizio della rete telefonica – dice una ristoratrice – e così si lavora ancora meno. Abbiamo bollette del gas astronomiche, lupi vicino alla case, la rete telefonica che non funziona. E poi dicono che vogliono far vivere la montagna. Sembra proprio il contrario!”.