Trovato con hashish in auto, patente ritirata come prevede il nuovo codice della strada

Un giovane automobilista trovato in possesso di alcune “canne” si è visto ritirare immediatamente la patente di guida, come prevede il nuovo codice della strada. L’episodio, avvenuto l’altra notte a Rottofreno, rappresenta nella nostra provincia uno dei primi casi in cui un automobilista, sorpreso con la droga – in questo caso hashish – ha subito il ritiro della patente.

Il giovane è stato fermato durante una serie di controlli effettuati dai carabinieri nelle zone di Rottofreno e Pontenure. Oltre a lui sono stati fermati altri due giovani: uno sempre a Rottofreno e un altro a Pontenure, tutti trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish, che hanno comportato per loro una segnalazione alla prefettura come assuntori di droga.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’