Usciti con il massimo dei voti: premiati nove ex studenti delle medie di Castello

Sono nove, sette ragazze e due ragazzi, i bravissimi premiati durante una cerimonia alle scuole medie di Castel San Giovanni. Si tratta di Arianna Maggi, Rebecca Ballotta, Adele Gennai, Sara Ana Negrea, Martina Giovanelli, Cecilia Frattola, Greta Gobbi, Francesco Magistrali e Federico Magistrali.

Tutti e nove a giugno dello scorso anno hanno concluso il ciclo di scuola media con i massimo dei voti e ora frequentano con profitto le scuole superiori. La loro ormai ex scuola, la media di Castello, li ha richiamati per premiarli. All’omaggio della scuola si è unito quello di Avis, Alpini e Lions che hanno consegnato nove premi di studio da 150 euro ciascuno.

“Sono ragazzi e ragazzi che con passione hanno saputo distinguersi – ha sottolineato la preside Maria Cristina Dragoni – non solo come alunni e alunne, ma anche come persone che con costanza e umiltà hanno dimostrato voglia di imparare”.