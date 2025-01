Violenta rissa davanti a un bar in città: giovane colpito alla testa da una spranga

Violenta rissa nella serata di sabato 18 gennaio in via Leonardo da Vinci. Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto si sono imbattuti in un giovane tramortito che perdeva sangue dalla testa.

“Mi hanno colpito con una spranga” ha detto il ferito che subito dopo è stato portato all’ospedale in ambulanza. È accaduto intorno alle 20.30 in via Leonardo da Vinci all’incrocio con via Raffaello Sanzio.

Da una discussione iniziale i presenti sono passati alle minacce, e alla rissa a cui hanno partecipato almeno quattro o cinque persone. Secondo alcuni testimoni erano per lo più nordafricani, ma pare che fra loro vi fosse anche un italiano. C’è stato uno scambio di pugni e calci, ma ad un certo punto nelle mani di un rissoso è comparsa una spranga utilizzata per colpire alla testa un giovane. Sul posto, oltre la polizia anche un’ambulanza della Croce rossa.