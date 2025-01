A Morfasso quattro nuovi nati in un anno, Calestani: “Se ci sono bambini c’è futuro”

A Morfasso, consegnati gli incentivi alla natalità: a riceverli, a dicembre, quattro su cinque dei nuovi nati del 2023 (una famiglia si è trasferita poco dopo la nascita del bambino). Un assegno da 516 euro per dimostrare sostegno alle famiglie: “Da sempre è un’iniziativa a cui teniamo in modo particolare, rappresentando un riconoscimento importante per le nostre famiglie, alle quali vogliamo dimostrare vicinanza e che siamo contenti della loro permanenza sul territorio – il commento del sindaco di Morfasso paolo Calestani -. Sono loro il perno principale per rendere il paese vivibile: se ci sono i bambini e le famiglie, c’è voglia di andare avanti”.

Le nuove nascite

Il record di nascite, per Morfasso, si registra nel 2018, passato alla storia per le 7 nascite nell’arco dell’anno. Nel 2024, si registrano invece 4 nuovi nati (tutti maschi): una lieve diminuzione in linea con il saldo demografico di inizio anno. A fine 2024 sono infatti 13 residenti in meno rispetto all’anno precedente. Il paese passa così dalle 858 unità alle 845 attuali, di cui 436 maschi e 409 femmine.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ