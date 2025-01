Aido in difficoltà, un piacentino su tre dice no alla donazione degli organi

Un piacentino su tre dice (ancora) no alla donazione degli organi. I dati del registro ministeriale, aggiornati a ieri, domenica 19 gennaio, indicano per la nostra provincia una percentuale di dichiarazioni di opposizione alla donazione pari al 30,7%, l’equivalente – in numeri assoluti – di 27.614 piacentini.

L’intera provincia, che tra Ausl, Comuni e Aido, raccoglie oltre 103mila dichiarazioni (la maggioranza sono adesioni, 62.514) resta indietro a Bologna, Ferrara, Forlì, Modena e Ravenna, per restare al confronto regionale, dove i rifiuti sono meno.

Aido provinciale

Mentre l’Aido provinciale – l’associazione dei donatori di organi e tessuti – nel 2027 compirà 50 anni di vita, sul territorio si dibatte tra i meandri di una non facile sopravvivenza. Dei 19 gruppi comunali sparsi per la provincia nella stagione di maggior fulgore ne sono restati soltanto cinque.

