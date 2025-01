“Biblòh” e “Dalla classe all’orchestra”: dalla Fondazione 420mila euro

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha scelto di investire ancora nella didattica innovativa.

Escono nei prossimi giorni le nuove edizioni triennali dei bandi Biblòh! e Dalla Classe all’orchestra, avviati nel 2022, confermando l’investimento complessivo di 420mila euro, equamente suddivisi tra ciascuna iniziativa.

“Due interventi – si legge nella nota – con cui la Fondazione si pone al servizio delle scuole del territorio, sostenendo un ampliamento dei percorsi scolastici tradizionali a nuovi strumenti e nuove metodologie”.

“Gli ottimi risultati già ottenuti da queste iniziative ci spingono a dare continuità a un lavoro di rete che punta su innovatività, qualità e inclusione – sottolinea Luca Groppi, consigliere d’amministrazione e coordinatore della Commissione Educazione e Ricerca -. Con Biblòh! proponiamo una varietà di attività formative, di diffusione e promozione del patrimonio culturale, coinvolgendo non solo la popolazione scolastica, ma anche le famiglie e l’intera comunità. Non è da meno Dalla Classe all’Orchestra, che ha portato alla costituzione di un ensemble che è diventato un caso di buona scuola e inclusione su scala nazionale. Nei prossimi tre anni i bandi potranno favorire l’ampliamento di queste esperienze virtuose, consentendone l’ingresso a nuovi istituti scolastici o supportando la crescita dei progetti già avviati”.

BIBLOH!

Biblòh! è rivolto a tutti gli istituti, di ogni ordine e grado, di Piacenza e provincia. Si apre mercoledì 22 gennaio e sarà possibile aderire fino al 17 febbraio. Per il 2025 la Fondazione ha reso disponibili risorse per 70mila euro, portando così a 210mila euro i contributi stanziati nel triennio a favore di diverse tipologie di intervento: progettazione e realizzazione di nuove biblioteche scolastiche innovative; potenziamento del patrimonio librario nelle strutture già avviate; formazione dei docenti sulle metodologie didattiche e sulle tematiche da utilizzare nella biblioteca fisica e virtuale; organizzazione di eventi a carattere nazionale in continuità al progetto Free … liberi di leggere, avviato in collaborazione con INDIRE – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

DALLA CLASSE ALL’ORCHESTRA

“Dalla classe all’orchestra” si rivolge a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di Piacenza e provincia. Il via al bando è previsto per lunedì 27 gennaio ed è possibile presentare domanda fino al 19 febbraio. Anche in questo caso, per il 2025 sono previste risorse fino a 70mila euro, dei 210mila euro triennali. L’Orchestra CinqueQuarti costituisce il cuore del progetto e il suo naturale compimento. Ha sede presso la scuola Caduti sul Lavoro, capofila dell’iniziativa; alle attività orchestrali partecipano bambini e ragazzi provenienti da tutte le scuole della rete, tra cui anche studenti con disabilità, disturbi di apprendimento o condizioni di disagio, che possono trovare nella musica un significativo strumento di espressione e compensazione e nella dimensione comunitaria un rafforzamento delle competenze personali e sociali. I Laboratori di musica d’insieme si tengono negli orari scolastici o in orario extra-scolastico.

COME PARTECIPARE

Gli istituti scolastici che vogliono aderire ai progetti devono accreditarsi al portale delle richieste online sul sito www.fondazionepiacenzavigevano.it Sulla base delle domande pervenute, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il supporto della Commissione Educazione eventualmente integrata da esperti, procederà alla selezione degli istituti scolastici destinatari dei contributi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Area Istituzionale: tel. 0523.311111, [email protected]