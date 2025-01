“Cercatori di speranza”: nel cuore di Piacenza oltre 700 bambini in pellegrinaggio

Ricchezza nella scuola, scoperta nella famiglia, terzo tempo nello sport sono le tre parole che il vescovo Adriano Cevolotto ha voluto consegnare ai bambini che hanno preso parte al loro Giubileo della speranza.

Nel cuore della città 730 i piccoli nell’età della scuola elementare – dai 6 ai 10 anni – hanno compiuto il loro pellegrinaggio giubilare provenienti dalle parrocchie, dalle comunità pastorali di città e provincia. Accompagnati da 160 catechisti, compreso qualche genitore ieri pomeriggio, domenica 19 gennaio, hanno fatto tappa in piazza Cavalli dopo laboratori in diversi luoghi del centro storico. Lì hanno incontrato il vescovo che li ha accompagnati come piccoli pellegrini della speranza in Duomo per la meta finale del loro Giubileo e la consegna del mandato di cercatori di speranza.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ