Cittadella, Archistorica: “Sette aree archeologiche, il Comune utilizzi il georadar”

Due mesi, tra la richiesta del 21 ottobre e la ricezione dei materiali del 19 dicembre, per ottenere una documentazione vecchia di 24 anni, datata agosto 2001.

C’è sconcerto nella conferenza stampa, organizzata da Archistorica con il contributo di Legambiente e Italia Nostra, per illustrare il resoconto dell’indagine geologica commissionata all’epoca dall’amministrazione comunale sull’area di piazza Cittadella.

“lettura deludente”

“La lettura del report dell’indagine è stata parecchio deludente – spiega Manrico Bissi, presidente di Archistorica – dal momento che tra le documentazioni che erano state promesse dal sindaco Katia Tarasconi e dall’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini c’erano anche le (presunte) indagini eseguite con georadar: quindi con una documentazione molto specifica e dettagliata. Inutile dire che in quello che ci è stato consegnato dal Comune il 19 dicembre scorso, prosegue Bissi -, di georadar non c’è traccia. Ciò che ci è stato fornito sono relazioni risalenti al 2001, e quindi non possiamo certo definirle aggiornate”.

sette aree di interesse archeologico

Indagini che se pur condotte con tecnologie di una quarto di secolo fa, hanno messo in luce l’esistenza di sette aree di interesse archeologico tra piazza Cittadella e piazza Casali ma che, secondo gli stessi tecnici che le realizzarono, non erano adatte alle prospezioni archeologiche, differenti da quelle geologiche commissionate, suggerendo di fare ulteriori indagini con il georadar.

“il comune esegua indagini con georadar”

“Non si capisce perché non ci siano stati dati gli esiti, se sono stato eseguiti; oppure non sono mai state realizzate andando quindi contro quello che erano le indicazioni tecniche della ditta incaricata” prosegue Bissi.

Le associazioni chiedono quindi al Comune che vengano fatte queste indagini, utili anche per individuare nel sottosuolo condotte e infrastrutture più recenti, come il collettore fognario che sta tenendo fermo il cantiere sa settimane.