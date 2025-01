Coca party in casa, si inietta la droga in vena e va in overdose: salvato dai soccorsi

Un coca party in una casa privata si è concluso con una serie di spaventosi ed imprevedibili avvenimenti. Uno degli invitati, infatti, è andato in overdose con la conseguente corsa in ambulanza all’ospedale, mentre gli altri si sarebbero affannati per gettare la cocaina nel water, prima dell’arrivo della polizia.

Quattro segnalati

Quattro i segnalati come assuntori di droga. È accaduto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio in un’abitazione alla periferia di Piacenza. I partecipanti al festino a base di cocaina al momento dell’arrivo della polizia erano quattro: due ragazze poco meno che trentenni e due trentenni, tutti piacentini.

Da quanto si è appreso, i partecipanti al “coca party” avrebbero sniffato la sostanza utilizzando la tradizionale banconota arrotolata o una cannuccia. Uno degli invitati, però, ha preferito iniettarsi la cocaina in vena con ago e siringa. Poco dopo si è sentito male ed è andato in overdose. Gli amici che erano con lui, comprensibilmente preoccupati per l’evolversi della situazione, hanno telefonato al 118 chiedendo soccorso.

Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 e, come sempre avviene nei casi in cui compaiono stupefacenti, il 118 ha informato anche il 113. Così, alla casa dove era in corso la festa, sono intervenuti sia i sanitari che gli agenti di polizia.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ