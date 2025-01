Dalla ragazza salvata alle alluvioni: encomi ed elogi agli agenti di Polizia locale

Dall’ispettore che ha impedito a una ragazza di lanciarsi nel vuoto, parlandole e convincendola a desistere, alle sovrintendenti che – conquistando la fiducia di un’anziana che si rifiutava di aprire la porta – l’hanno convinta a farsi aiutare dai servizi sociali.

Sono solo alcune delle storie di coraggio e dedizione che hanno avuto come protagonisti gli agenti della polizia locale di Piacenza, i quali, per il loro operato nel 2024, hanno ricevuto elogi ed encomi.

gli encomi della sindaca

Manuela Argentieri

“Per l’impegno appassionato e il senso di responsabilità nella gestione dei 34 gruppi di vicinato, che coinvolgono 4.500 residenti, oltre che per l’avvio di due gruppi specifici: il gruppo dei commercianti (con 218 aderenti) e il gruppo sicurezza scuole, che ha coinvolto 20 presidi di istituti cittadini. Grazie al suo spirito d’iniziativa, ha contribuito a potenziare gli strumenti di sicurezza partecipata, rendendo più efficace il presidio territoriale in sinergia con polizia di Stato e carabinieri”.

Ispettore Gianluca Sugamele

“Per la straordinaria capacità e l’impegno dimostrati nella pianificazione e nel coordinamento delle attività di polizia stradale per garantire il corretto svolgimento di un evento storico: la partenza del Tour de France da Piacenza, il 1° luglio 2024, considerato uno degli eventi ciclistici più importanti al mondo”.

Ispettore Ivan Libera

“Per il generoso slancio e il senso del dovere con cui è intervenuto tempestivamente durante un tentativo di suicidio. Una donna, in grave stato di prostrazione, minacciava di gettarsi dalla finestra di un ufficio pubblico, e grazie alla sua prontezza è riuscito a bloccarla e a convincerla a desistere. (Fatti accaduti a Piacenza, 11 dicembre 2024)”.

Agenti Luca Buccellini e Gaetana Ilaria Errico

Per la disponibilità immediata e la straordinaria professionalità dimostrate nel rispondere prontamente alla richiesta della Regione Emilia-Romagna e recarsi senza indugio nel comune di Pianoro per supportare la gestione dell’emergenza e delle operazioni di soccorso a seguito dell’alluvione dell’autunno 2024. Il sindaco di Pianoro, nel ringraziare l’Ente, ha sottolineato: “Da parte di tutti coloro che hanno collaborato con la polizia locale di Piacenza si è levato un unanime coro di apprezzamento per la professionalità, la serietà e, non meno importante, l’umanità dimostrata. La dedizione, l’empatia e il rispetto verso le persone colpite sono stati esempi di elevata responsabilità civile.”

(Pianoro, 4 novembre 2024).

gli elogi del comandante

Sovrintendente Antonia Pedin

“Per la sua instancabile professionalità e spirito di collaborazione, che ha garantito, anche in momenti di carenza di personale, l’efficace gestione del Nucleo Specialistico di Infortunistica Stradale, coprendo turni e supportando colleghi, anche di nuova assegnazione”.

Sovrintendente Giuseppe Lupo e assistente scelto Davide Rimondi

“Per l’impegno quotidiano nell’adattare le nuove tecnologie alle attività quotidiane, mantenendo sempre il valore dei rapporti umani e concludendo le attività in modo impeccabile, migliorando l’efficienza e la vicinanza all’utenza del Comando.

Sovrintendenti Raffaella Russo e Moira Paoletti

“Per la sensibilità e passione dimostrate in due distinti interventi: avvicinare una novantenne in stato di isolamento, organizzando l’assistenza senza ricorrere ad azioni forzate. Rintracciare un ragazzo di 14 anni scomparso, pattugliando senza sosta i luoghi da lui frequentati. (Fatti accaduti a Piacenza il 13 febbraio e 19 marzo 2024)”

Ispettore Chiara Pizzasegola e sovrintendente Ornella Simoni

“Per il brillante risultato ottenuto nel “2° Trofeo Regionale per le Polizie Locali”, conquistando rispettivamente il primo e secondo posto nella categoria femminile.

(Piacenza, 8-10 maggio 2024)”

Commissario Michele Borella e ispettore Mario Rossi

“Per l’accurata attività investigativa che ha portato al sequestro di rifiuti speciali, in parte pericolosi, e alla denuncia del responsabile all’Autorità Giudiziaria.

(Piacenza, 24 aprile 2024)”.