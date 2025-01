Gropparello, dalle Pink Mums palloni, libri e tempere per i bambini delle scuole

La più grande ricompensa? i sorrisi dei bambini. Da due anni a questa parte ad accrescere il mondo del volontariato gropparellese c’è un collettivo tutto al femminile nato proprio con l’obiettivo di realizzare iniziative per i più piccoli. Obiettivo che viene raggiunto quotidianamente grazie all’impegno di quindici mamme che hanno saputo avviare collaborazioni con scuola, altre realtà associative e comune: insieme per rendere Gropparello un territorio sempre più a misura di bambino.

A legare il collettivo l’amicizia tra le mamme e il desiderio di creare occasioni di aggregazione per i propri figli e tutti i piccoli residenti del comune di Gropparello. “Sentivamo l’esigenza di trasformare in normalità quella che prima percepivamo come una straordinarietà – spiega Elisa Struzzi in rappresentanza delle Pink Mums, così si fanno chiamare in paese valorizzando il colore rosa -. Le iniziative per i bambini erano sporadiche e ci sembrava un peccato perchè offrire eventi, giochi e servizi per loro significa dare un motivo in più alle famiglie di restare a vivere tra le nostre colline”.

Grazie agli eventi organizzati nel corso del 2024 – tra cui spicca la “Notte Oro” con protagonisti dj Maurizio Rossato e la concorrente di MasterChef Tina Caruso, lo spettacolo de “La Bella la Besta” con attori i bambini delle scuole di Gropparello all’interno della festa di fine anno scolastico organizzata in Piazza Roma – le mamme in rosa hanno raccolto circa 1.500 euro tutti destinati alla realizzazione di laboratori per i più piccoli, all’acquisto di libri e materiale scolastico a favore dell’infanzia delle elementari e delle scuole medie di Gropparello.

“Un paese piccolo dal cuore grande”

“Un paese piccolo dal cuore grande” lo definisce così la preside dell’istituto comprensivo di Carpaneto che raccoglie al suo interno anche le scuole di Gropparello. “Qui si sente quotidianamente l’importanza della scuola come pilastro di tutta la comunità – le sue parole -. È bellissima e per nulla scontata la collaborazione instaurata tra insegnanti, genitori, comune associazioni. La scuola di Gropparello è un vero gioiello e a beneficiarne più di tutti sono proprio le nuove generazioni”.

Le iniziative delle mamme in rosa

Ritornando alle iniziative delle Pink Mums il collettivo ha donato tempere, pennarelli, cartelloni e materiale da disegno per un valore di circa 400 euro. Aderendo all’iniziativa “Io leggo per te” le mamme hanno donato anche 30 libri a disposizione di tutti gli alunni e comprato palloni e reti da calcio da utilizzare durante le lezioni di educazione fisica. “Il resto dei fondi – precisa Struzzi – è stato utilizzato per la realizzazione di laboratori molto apprezzati come quello di Natale e quello dedicato al mondo delle api”.

Per il futuro, le Pink Mums sono già pronte organizzare nuove iniziative tra cui il carnevale, l’edizione 2025 della Notte Oro e quella che sarà la nuova parata fantastica con Joseph Villa. Al centro di tutto, come sempre, saranno i bambini di Gropparello.