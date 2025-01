Polizia locale di Castel San Giovanni: oltre 5.500 multe nel 2024

Il patrono San Sebastiano porta agli agenti del corpo di Polizia locale di Castel San Giovanni due possibili nuove assunzioni e nuove dotazioni, tra cui manganello, spray al peperoncino e taser. Il ritrovo nei locali del comando di piazza XX Settembre, in occasione dei festeggiamenti del patrono, ha dato modo di tracciare il bilancio di 12 mesi – di “lavoro inteso e faticoso” – come lo ha definito il comandante Marco Andolfi – ma anche di accogliere qualche buona notizia come l’annuncio di possibili nuove assunzioni. “Stiamo procedendo con le mobilità per reperire un vicecomandante e un nuovo agente di polizia locale” – ha promesso la sindaca Valentina Stragliati.

CASTEL SAN GIOVANNI: BILANCIO POLIZIA LOCALE

I numeri che fotografano l’attività degli otto agenti, oltre al comandante, parlano di 5.585 contravvenzioni emesse nel corso del 2024, di cui 1.112 per superamento dei limiti di velocità e 3.808 per divieti di sosta: 3.991 sono state le telefonate ricevute dal centralino del comando, mentre altre 2.586 persone sono state ricevute allo sportello. Le pattuglie sono uscite 674 volte.

Lo sportello ha ricevuto anche 309 stranieri che hanno avanzato pratiche per richieste di ospitalità, a cui si sommano 838 accertamenti anagrafici. Gli incidenti rilevati sono stati 54, di cui uno mortale. Cinque sono stati gli automobilisti fuggiti, e subito rintracciati, dopo aver causato un incidente