Polizia locale: incidenti in aumento, oltre 1.200 quelli rilevati nel 2024

La Polizia locale di Piacenza ha celebrato stamattina, lunedì 20 gennaio, il patrono San Sebastiano con la messa nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes e subito dopo, come da tradizione, il comandante Mirko Mussi ha presentato il bilancio dell’attività.

INFORTUNISTICA STRADALE

Rispetto al 2023, l’anno appena concluso ha visto un aumento dei sinistri rilevati dell’11%: gli incidenti sono stati 1.249, di cui 148 per danneggiamenti, perdite di carico e cadute accidentali. In totale svolti 1.387 rilievi. Cinque gli incidenti con esito mortale e 498 quelli con feriti.

Le patenti ritirate in seguito a incidenti sono state 51, 1.507 le sanzioni elevate in seguito a incidenti: 329 per velocità elevata, 212 per mancata precedenza, 196 per cambio direzione, 72 per allontanamento su sinistro e 59 per mancata distanza di sicurezza. ottanta le segnalazioni all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, stupefacenti, fuga e omissione di soccorso, nonché per lesioni gravi. 367 le segnalazioni per provvedimenti di sospensione patente, 1.541 i fascicoli di sinistro stradale rilasciati.

PRONTO INTERVENTO

Le ordinanze Aso e Tso sono state 101: il settore si è occupato di dare decisione al 95 per cento di quelle pervenute al Comando. La restante parte è stata eseguita da altri nuclei.

Venticinque i posti di controllo per mezzi pesanti, 65 violazioni alla normativa del codice della strada in materia di autotrasporto. Tre reati per uso di documenti di guida falsi e un reato per uso di targa alterata. Due sequestri di sensori alterati, 22 patenti di guida ritirate per la sospensione, 8 carte di circolazione ritirate e 280 punti di guida patenti decurtati.

Settanta posti di controllo per la velocità: 1.525 le violazioni accertate. 42 pratiche gestite tra esposti e segnalazioni.

MONUMENTALE E BIKE CONTROL

Le ore di servizio appiedato sono state 374, 178 segnalazioni gestite, 89 posti di controllo, 53 esposti trattati e 4 reati contestati.

POLIZIA ANNONARIA

Le pratiche Suap sono state 625, 328 controlli mercatali, 92 esposti, 242 occupazioni di suolo pubblico e 106 sanzioni. 139 controlli in attività ricettive, 289 controlli esercizi pubblici, 164 esercizi di vicinato e saldi, 29 attività artigianali, 139 sanzioni commercio e 34 diffide.

POLIZIA AMBIENTALE ED EDILIZIA

Cinquantuno i veicoli gestiti, 29 veicoli rimossi, 18 avviati a demolizione, 4 rimossi e non sanzionati per mancanza di elementi identificativi, otto rimossi e sanzionati, 1 rimossi e da avviare a demolizione e presenti in via Nino Bixio area bonifica. 22 rimossi senza assicurazione.

Sette attività in materia di animali, due allontanamenti presso canile municipale, una violazione al regolamento di polizia urbana per accesso di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Cinquantatré verifiche e controlli, 22 in cantieri edili, 14 cantieri stradali, 18 verifiche edilizie, una notizia di reato per abuso edilizio, una notizia di reato per violazione normativa sismica, otto violazioni regolamento edilizio e cinque violazioni regolamento al verde.

Otto notizie di reato a vario titolo: due per abbandono rifiuti (con due sequestri), uno con Arpae per gestione dei rifiuti senza autorizzazione, uno per imbrattamento di via Colombo e zone limitrofe, due al testo unico immigrazione, una inottemperanza dell’ordinanza sindacale detenzione animali.

Articolo in aggiornamento