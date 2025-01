A spasso armato di machete: litiga e cerca di colpire il rivale, ma si ferisce da solo

A spasso per via Colombo con un machete dalla lama di 35 centimetri infilato in un fodero assicurato da una cintura. Non solo, alla prima discussione, il protagonista non ha esitato a sfoderare la lama ed a sferrare fendenti a destra e sinistra e dall’alto al basso contro un malcapitato avversario. La scena sarebbe stata anche ripresa da un passante. Il risultato finale? L’uomo armato si è ferito da solo a una mano.

È accaduto l’altra mattina in via Colombo a Piacenza. Protagonista dell’episodio un venticinquenne già noto alla polizia. Il giovane di buon mattino sarebbe entrato in un bar visibilmente ubriaco ed avrebbe avuto una discussine con un trentenne. Ad un certo punto il più giovane avrebbe aperto il giubbotto mostrando il fodero dal quale avrebbe estratto il machete. La scena sarebbe stata ripresa da una videocamera di sorveglianza, mentre qualche passante chiamava il 113.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ