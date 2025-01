Castel San Giovanni saluta per l’ultima volta Lia Beretta, ambasciatrice in Giappone

Castel San Giovanni ha salutato per l’ultima volta Lia Beretta. Per oltre un trentennio inviata in Giappone dalla Farnesina all’Istituto italiano di cultura all’estero, Beretta era considerata una delle più profonde conoscitrici della cultura nipponica. Tra gli anni Settanta e il 2004, quando aveva fatto rientro in Val Tidone, Lia Beretta aveva avuto la possibilità di conoscere usi, costumi, lingua, tradizioni di un Paese affascinante che, ancora oggi, per molti occidentali rappresenta un enigma.

Al tempo stesso in quel lungo periodo della sua vita trascorso in Giappone Lia Beretta si era prodigata per diffondere la conoscenza della cultura italiana, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “ambasciatrice della cultura italiana in Giappone”. Nel 1998 il suo impegno all’estero le era valso il riconoscimento Angil dal Dom, mentre la sua città natale, Castel San Giovanni, nel 2008 le aveva tributato il riconoscimento più prestigioso, nominandola Castellana dell’anno.