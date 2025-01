Fermato con un machete: per 3 anni non potrà entrare in locali pubblici

Divieto di accedere a pubblici servizi o locali pubblici in tutta la provincia di Piacenza per 3 anni per il cittadino marocchino trovato in possesso di un machete di 35 centimetri nei giorni scorsi.

È questo il provvedimento adottato dalla Polizia di Stato nei confronti del ragazzo. Si tratta, in termini tecnici, di un D.A.C.U.R. aggravato. Era stato fermato nei giorni scorsi, era visibilmente ubriaco e aveva avuto una discussione con un suo connazionale.

La squadra delle volanti, una volta avvisata, è riuscita a raggiungere il ragazzo, che è stato poi denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di arma d’offesa, minaccia aggravata e resistenza. Sul cittadino marocchino gravano già numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio e la persona.

La violazione del D.A.C.U.R. è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10mila a 24mila euro.